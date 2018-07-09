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09 Липень 2018, Київ 11:27
Новини | Події

У Криму після анексії викид забруднювальних речовин в атмосферу зріс утричі – еколог

За словами Маргарити Литвиненко, одним із джерел викидів є автомоблі, що їздять на неякісному пальному

Від 2014 по 2017 рік в анексованому Росією Криму викид забруднювальних речовин у повітря збільшився в три рази, заявила в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії кримський еколог Маргарита Литвиненко.

«Тепер джерела забруднення – мобільні газотурбінні станції, призначені для боротьби з блекаутом. Вони дають 44% викидів ... Табуни автомобілів приїхали на низькоякісному пальному та їздять центром Севастополя, Сімферополя», – зазначила еколог.

Маргарита Литвиненко додала, що велику роль відіграють також звалища, які, за словами фахівця, важко назвати полігонами.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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