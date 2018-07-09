Верховний Cуд скасував рішення про стягнення боргу з ОПЗ на користь компанії Фірташа – Трубаров

Верховний Cуд скасував рішення суду про стягнення боргу з Одеського припортового заводу на користь компанії Ostchem Дмитра Фірташа, сказав виконувач обов’язків керівника фонду Віталій Трубаров.

Як написав він на своїй сторінці у Facebook, Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду скасував ухвали суду першої та апеляційної інстанцій, а справу направили на новий розгляд

Фонд державного майна 13 травня подав касаційну скаргу, фонд просить скасувати ухвали Южного міського суду та Апеляційного суду Одеської області щодо боргу ОПЗ, а також передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

У березні 2017 року Южний міський суд Одеської області задовольнив клопотання компанії Ostchem про визнання та надання дозволу на примусове виконання на території України рішення Стокгольмського арбітражу про стягнення з ОПЗ на користь Ostchem понад 193 мільйони доларів основного боргу і понад 57 мільйонів доларів нарахованої пені за прострочення платежів.

10 травня минулого року суд не задовольнив апеляційну скаргу ОПЗ. Після цього Фонд державного майна подав касаційну скаргу, в якій просив скасувати ці судові рішення і передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

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Компанія Ostchem Дмитра Фірташа продавала на ОПЗ газ. Публічне акціонерне товариство «Одеський припортовий завод» – це великий український виробничий комплекс, що працює з 1978 року. Він розташований за 30 кілометрів від Одеси і займає площу 250 гектарів. Основна продукція – карбамід та аміак – мінеральні добрива, які використовують аграрії. Понад 20 років держава намагається його продати, проте приватизація щоразу зривається.