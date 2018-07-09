Україна через «критичне недофінансування» не братиме участь у «Дитячому Євробаченні» – заява

Національна суспільна телерадіокомпанія заявляє, що цього року через «критичне недофінансування» Суспільного мовника представник від України не зможе взяти участь у «Дитячому Євробаченні».

«Участь у «Дитячому Євробаченні» передбачає значні витрати телерадіокомпанії на проведення відбіркового етапу, а також обов’язковий внесок до Європейської мовної спілки – організатора конкурсу – за участь у змаганні. Цьогоріч НСТУ вперше не має фінансової можливості здійснити витрати на виробництво відбіркових турів, сплатити внесок, та здійснити всі обов’язкові виплати», – йдеться у заяві телерадіокомпанії.

Мовник нагадує, що Україна бере участь у конкурсі з 2006 року, проте вперше за всю історію конкурсу змушена відмовитись від участі.

Дитячий пісенний конкурс «Євробачення» – щорічний міжнародний конкурс для дітей віком до 15 років, у якому беруть участь по одному представнику від кожної з країн-членів Європейської мовної спілки.

У держбюджеті на 2018 рік на фінансову підтримку «НСТУ» закладено лише 776 мільйонів гривень, це вдвічі менше за передбачену законодавством суму, яка в 2018 році мала б становити не менше 0,2 % видатків загального фонду держбюджету за попередній рік, що складає не менше 1,54 мільярда гривень.

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ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія» була зареєстрована як юридична особа 19 січня 2017 року. Згідно із законом про суспільне мовлення, НСТУ сформована на базі державних теле- і радіокомпаній, зокрема Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, обласних державних телерадіокомпаній.