Поліція: у зоні ЧАЕС затримали чоловіка, який зібрав 12 кілограмів чорниці

Поліція заявляє про затримання 41-річного чоловіка, який зібрав 12 кілограмів чорниці у зоні Чорнобильської АЕС.

Як повідомляє прес-служба поліції Київської області, чоловіка виявили під час патрулювання зони ЧАЕС біля відселеного села Ясен, ягоди вилучили та направили на експертизу для визначення в них рівня радіації.

Щодо чоловіка за проникнення в зону відчуження без дозвільних документів склали адміністративний протокол, також вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 267-1 Кримінального кодексу України (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки), додають у відомстві.

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У поліції не уточнюють, що затриманий планував робити з зібраними ягодами, проте вказують, що назбирав їх «для подальшого переміщення за межі зони відчуження».