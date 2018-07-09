В Україні завтра і весь тиждень буде спекотно – синоптик

В Україні завтра та весь тиждень буде тепло і спекотно, до 33 градусів тепла.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, на півдні й сході країни 28-33 градусів, на заході – 24-27 градусів.

«Дощі з грозами завтра найбільш ймовірні у західних областях – піднімається хмарний вологий осередок з південного заходу, з Румунії, Угорщини, Молдови. Вдень локальні дощі дотягне місцями до північної частини України», – написала вона на своїй сторінці Facebook.

За її даними, у Києві завтра, 10 липня, очікують до 28 градусів тепла, ймовірний короткочасний дощ з грозою.

Державна служба з надзвичайних ситуацій сьогодні попередила про пожежну небезпеку в Україні.