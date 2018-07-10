У Китаї ув’язнили сотні чиновників через порушення щодо забруднення довкілля

У Китаї загалом 4305 посадовців у 10 провінціях та регіонах були притягнені до відповідальності за неспроможність усунення порушень у сфері екології, деякі з них були оштрафовані або ув’язнені, повідомляє агенція Reuters.

Починаючи з кінця травня, інспектори центрального уряду розпочали перегляд тисяч порушень, виявлених під час загальнонаціонального екологічного аудиту, і виявили, що багато проблем не були належним чином вирішені.

Вони звинувачують органи місцевого самоврядування та державні підприємства по всій країні в проведенні «поверхових» або навіть «шахрайських» виправлень.

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Після десятиліть швидкої індустріалізації та економічного зростання, Китай потерпає від забруднення повітря, води та ґрунту, у тому числі густого смогу, який часто покриває великі міста.