У міськраді Черкас провели обшуки, вилучили фінансові документи – прокуратура

У приміщеннях деяких департаментів Черкаської міськради і місцевих підприємств правоохоронці провели обшуки.

Як повідомляє прес-служба прокуратура Черкаської області, у ході слідчих дій вилучили фінансово-господарську документацію, зокрема щодо будівництва об’єктів житлової забудови.

Прокуратура Черкаської області проводить розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Черкаської міськради.

За версією слідства, посадовці умисно – в інтересах двох забудовників – під час укладення з ними договорів пайової участі по об’єктах будівництва не перевірили достовірність поданих забудовниками даних щодо вартості будівництва. У прокуратурі вважають, що це призвело до зниження розміру пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста для замовників будівництва і ненадходження до міського бюджету значної суми коштів.

У міськраді наразі не коментують проведення цих слідчих дій.