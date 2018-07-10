Причину смерті в лікарні учасника бойових дій на Донбасі остаточно встановить експертиза – мерія

Причину смерті військовослужбовця, учасника бойових дій на Донбасі Володимира Близнюка, який помер у лікарні Кривого Рогу, остаточно встановить судмедекспертиза, повідомили Радіо Свобода в мерії Кривого Рогу.

За інформацією міської ради, від 21 по 25 червня Володимир Близнюк проходив лікування в 11-ій міській лікарні, а 27 червня звернувся за консультацією до лікарні №16. Були проведені додаткові обстеження, консультації фахівців і консиліум, який підтвердив захворювання печінки в дуже важкій стадії.

За даними мерії, надання допомоги таким хворим дуже дороге, тому окрім коштів, встановлених для лікування воїнів АТО (65 гривень на день), залучили лікарняні фонди, деякі препарати для бійця купували спонсори і персонал лікарні.

«Медична допомога надавалася згідно з чинними стандартами, прописаними в клінічних протоколах. На жаль, в такій стадії хвороба є невиліковною і призводить до летального наслідку. Причину смерті Володимира Близнюка повинні остаточні встановити судово-медичні експерти», – зазначили в мерії.

За інформацією з міськради, після висновку експертів у 16-ій міській лікарні відбудеться засідання лікувально-консультативної комісії на чолі з головним лікарем закладу.

У ніч з 7 на 8 липня у Кривому Розі помер учасник бойовий дій на Донбасі Володимир Близнюк, який раніше оголошував голодування «через недбальство лікарів». За даними рідних, чоловік помер в 16-ій лікарні Кривого Рогу.

Активісти звернулись до в. о. міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун і народних депутатів з вимогою створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України, здійснити детальну перевірку щодо цієї смерті та оприлюднити висновок щодо дій працівників КП «Криворізька міська лікарня №16».

У 16-ій міській лікарні офіційно ситуацію поки що не коментують.

Учасник бойових дійна Донбасі криворіжець Володимир Близнюк оголосив голодування 27 червня, коли потрапив на лікування до 16-ї міської лікарні. За заявами колишнього бійця, у закладі йому відмовили в безкоштовному наданні медичних препаратів, видавши лише список ліків, які необхідно було придбати власним коштом. 29 липня на своїй сторінці у Facebook чоловік повідомив, що припиняє голодування, адже ліки йому вже надані «якимось фондом».