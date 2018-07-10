НАБУ: затриманий підозрюваний у розкраданні коштів Міноборони

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили ввечері 10 липня, що 9 липня затримали комерційного директора компанії-постачальника палива для потреб Міноборони, підозрюваного у розкраданні понад 149 мільйонів гривень.

За даними слідства, учасник злочину, достовірно знаючи, що є підозрюваним, свідомо не повертався на територію України. Проте 13 червня 2018 року сплив термін дії його закордонного паспорта, що унеможливлювало подальше перебування на території країн ЄС.

Тому 9 липня 2018 року він змушений був повернутися в Україну. Причому державний кордон ця особа перетнула на підставі свідоцтва на повернення в Україну.

Цього ж дня підозрюваний з’явився до НАБУ, де його затримали та доправили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, вказує прес-служба бюро.

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Зазначена особа, за версією слідства, є одним із учасників корупційної схеми, за якої Міноборони України впродовж 2016 року незаконно переплатило за поставлене пальне 149,339 мільйона гривень.

У НАБУ повідомили, що суд ухвалив затримати підозрюваного ще 31 жовтня 2017 року, проте майже за півтора місяці до того він виїхав із країни і не повертався. Виконати судову ухвалу було неможливо, тому 19 жовтня того ж року особу було оголошено у міжнародний розшук, а 11 листопада йому було передано письмове повідомлення про підозру.

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП 30 березня 2018 року повідомили про завершення досудового розслідування посадовцям Міноборони, підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом розкрадання державних коштів у сумі понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі палива для потреб міністерства.