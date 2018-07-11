Facebook можуть оштрафувати на 660 тисяч доларів США

Компанію Facebook можуть оштрафувати на суму понад 660 тисяч доларів США через співпрацю з компанією Cambridge Analytica, після якої стався витік даних користувачів.

Як повідомило 10 липня Британське управління Уповноваженого з питань інформації, з боку Facebook виявлено порушення Закону про захист даних 1998 року.

«Розслідування ICO дійшло висновку, що Facebook порушив закону, не захищаючи інформацію людей. Також було встановлено, що компанія не змогла продемонструвати, як інші люди збирали дані», – йдеться у повідомленні управляння.

Компанія Facebook може відреагувати на зауваження Уповноваженого з питань інформації, після цього буде ухвалене остаточне рішення щодо штрафу.

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У Великій Британії триває розслідування щодо Cambridge Analytica. Компанію звинувачують у тому, що вона використовувала дані понад 50 мільйонів користувачів Facebook без їхньої згоди для вивчення виборців в інтересах кампанії Дональда Трампа та розсилки для користувачів політичної реклами з метою впливу на їхні передвиборні настрої.

Через звинувачення ціна акцій компанії Facebook 19 березня знизилася на майже 7%, що загалом може дорівнювати 30 мільярдам доларів.