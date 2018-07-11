Штаб: на Донбасі бойовики 20 разів порушили перемир’я, втрат немає

Штаб операції об’єднаних сил заявляє, що минулої доби у зоні бойових дій на Донбасі підтримувані Росією бойовики 20 разів порушили перемир’я, втрат серед українських військових немає.

Як повідомляє прес-центр штабу, бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За даними штабу, найбільше обстрілів було на маріупольському напрямку, де сепаратисти з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї здійснили 14 обстрілів позицій Об’єднаних сил біля Водяного, Лебединського, Широкина, Гнутового, Павлополя і Богданівки.

Крім того, бойовики обстрілювали позиції українських військових біля Кримського, Новолуганського, Авдіївки та Опитного.

Згідно з домовленостями Тристоронньої контактної групи, перемир’я на час жнив мало настати з 00:01 1 липня. Майже одразу після початку дії нових домовленостей сторони заявили, що зафіксували порушення режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.