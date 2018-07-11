МЗС – світовим ЗМІ: гасло «Слава Україні» не має зв’язку з ультранаціоналізмом

Міністерство закордонних справ закликає світові засоби масової інформації не трактувати гасло «Слава Україні» як ультранаціоналістичне.

«Ми хотіли б нагадати ESPN і USA TODAY про те, що «Слава Україні» – це патріотичне гасло, схоже на ті, які скандували в багатьох демократичних країнах, щоб висловити любов і гордість за свою націю. Немає ніякого зв’язку з ультранаціоналізмом», – йдеться у повідомленні МЗС.

МЗС наголошує, що таке трактування гасла підтримує пропаганду Росії.

На днях користувачі соцмереж організували флешмоб #GlorytoUkraine. Від 9 липня десятки тисячі юзерів написали на сторінці Міжнародної федерації футболу в соціальній мережі повідомлення на підтримку хорватських футболістів, яким загрожує покарання після публікації проукраїнського відеоролика.

Більшість повідомлень складалися лише з гасла «Слава Україні!» різними мовами, але були й ті, хто намагався аргументувати причини свого незадоволення діями керівного органу світового футболу.

ФІФА покарала колишнього хорватського футболіста, а на нинішньому чемпіонаті світу посадовця збірної Хорватії Оґнєна Вукоєвича, який виступив у відеоролику зі словами підтримки України, наклавши на нього штраф на 15 тисяч швейцарських франків (близько 400 тисяч гривень) за те, що той «після чвертьфінального матчу Росії і Хорватії повівся неспортивним чином, порушивши засади «фейр-плей».

8 липня, Міжнародна федерація футболу попередила футболіста збірної Хорватії Домаґоя Виду, який теж узяв участь у згаданому відеоролику.

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7 липня Хорватія перемогла Росію за післяматчевими пенальті і пройшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу, що відбувається нині в Росії. Невдовзі після цього у мережі з'явився 9-секундний ролик, у якому був вигук «Слава Україні!» та йшлося про те, що «ця перемога – за «Динамо» і за Україну».

У минулому обидва гравці виступали за футбольний клуб «Динамо» (Київ). Оґнєн Вукоєвич і зараз працює в київському клубі на адміністративних посадах, суміщаючи цю діяльність з адміністративною посадою у хорватській збірній.