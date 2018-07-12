Телеканал «UA:Перший» не зобов’язаний транслювати програму «Доброго ранку, Україно!» – суд

Святошинський районний суд Києва 12 липня скасував ухвалу, що змушувала ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» транслювати програму «Доброго ранку, Україно!».

«Після набрання сьогоднішньою ухвалою суду законної сили буде знято заборону на припинення трансляції програми «Доброго ранку, Україно!», що виходить в ефірі каналу «UA: Перший» щодня з 6:30 до 9:30», – ідеться в повідомленні на сайті суду.

«Провадження по справі буде зупинено, а саму справу буде направлено до Апеляційного суду міста Києва, оскільки ухвалу від 4 липня про відкриття провадження було оскаржено представником відповідача Скачко З.Г. з підстав порушення правил підсудності. Звертаємо увагу, що ухвала суду від 12 липня про скасування заходів забезпечення позову може бути оскаржена до Апеляційного суду Києва протягом 15 днів з дня її проголошення», – також вказує Святошинський районний суд.

23 червня компанія «Ера медіа» звернулася до суду з позовом до «НСТУ», у якому просила суд зобов’язати виконувати договір та визнати продовженим договів, на підставі якого виробляється і транслюється програма «Доброго ранку, Україно!», що виходить в ефірі каналу «UA: Перший».

27 червня суд задовольнив заяву позивача компанії «Ера медіа» про забезпечення позову шляхом заборони припинення трансляції цієї програми.

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Навколо програми «Доброго ранку, країно!» скандал почався після того, як 5 липня в ефірі програми виступила лідер партії «Батьківщина» та кандидатка в президенти Юлія Тимошенко. Поміж іншого, вона заявила, що президент Порошенко не хоче проводити вибори і веде переговори з ватажками злочинних угруповань «ЛНР» та «ДНР».

9 липня на сторінках програми в соцмережах з’явилася інформація про те, що «UA:Перший» закриває передачу.

Проте після цієї заяви голова «Суспільного» Зураб Аласанія оприлюднив фото листа до ТОВ «Ера-Медіа», яке займається виробництвом програми «Доброго ранку...», про розірвання договору про співпрацю. Лист датований 7 червня 2016 року. Таким чином, про припинення співпраці з «UA:Перший» редакція ранкового шоу знала заздалегідь.