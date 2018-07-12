Рада для запуску Антикорупційного суду внесла зміни до закону про судоустрій та статус суддів

Верховна Рада ухвалила зміни до закону про судоустрій і статус суддів у зв’язку з прийняттям закону «Про Вищий антикорупційний суд». За це рішення проголосував 231 народний депутат.

«Законом, зокрема, встановлено, що апеляційна палата вищого спеціалізованого суду діє у його складі на засадах інституційної, організаційної, кадрової та фінансової автономії», – вказує Вища рада правосуддя на своєму офіційному сайті.

Закон забороняє розгляд апеляційних скарг щодо корупційних справ, переданих Національним антикорупційним бюро, іншими судами, окрім апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Це означає, що всі рішення щодо високопосадовців ухвалюватиме саме Антикорупційний суд.

Ухвалення таких змін вимагав для продовження програми фінансування Міжнародний валютний фонд, але незрозуміло чи ця редакція задовольнить МВФ.

За процесом ухвалення рішення у залі парламенту спостерігав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Закон про утворення Вищого антикорупційного суду набрав чинності 28 червня.

Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери, воно було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду передбачив закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте дотепер не був схвалений спеціальний закон щодо такого суду.