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13 Липень 2018, Київ 10:42
Новини | Події

ДСНС попереджає про грози і шквали сьогодні в Україні

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про грози і шквали сьогодні в Україні.

Як повідомляє ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру, вдень 13 липня в Україні, крім східних та більшості південних областей, грози, у північних та центральних областях місцями шквали 15-20 метрів за секунду.

За даними ДСНС, на Київщині до кінця доби 13 липня грози, місцями шквали 15-18 метрів за секунду, у Києві сьогодні також буде гроза.

Напередодні синоптики попередили про спеку і грози на території України найближчими днями.

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