Україну накриють грозові дощі – синоптики

Спеку і грози прогнозують для всієї території України найближчими днями синоптики. За даними Українського гідрометцентру, у п’ятницю спека до +33 без опадів протримається лише на сході, а вже на вихідних дощі прогнозують у всіх українських областях.

Денна температура повітря при цьому не надто знизиться, утримуючись між 23-26 на заході до 26-33 на решті території України, мовиться на сайті установи.

«Дощі з грозами і подекуди навіть зливи з шквалами та градом» анонсує і синоптик Наталія Діденко.

«Київ завтра дощем поприбиває літню пилюку і дасть можливість похизуватися красивою парасолею. Я люблю червоні кольори в парасолях. Ну, й не лише я/ Температура повітря завтра у столиці близько +27, +28 градусів», – написала вона у Facebook.

За прогнозом, цього року літо в Україні буде досить спекотним, однак очікуються різкі перепади температури й вологості.