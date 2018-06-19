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Предприниматель из города Рубежное Луганской области экономит электричество с помощью альтернативной энергетики. Ветроустановка обеспечивает бесперебойное электроснабжение для производства. Аппарат мастер сделал своими руками после начала войны на востоке, а через три года – установил 18 солнечных панелей.

Чтобы найти ветрогенератор в Рубежном, нужно выйти из северодонецкого автобуса на остановке между гаражным кооперативом и кладбищем.

Лопасти ветряка видно издалека. Погода в июне жаркая, но ветренная, а это значит, что в этот момент аккумуляторы предпринимателя Леонида Кизяева заряжаются.

Между кладбищем и гаражами

«Кизяев Леонид Владимирович, 1975 года рождения, частный предприниматель…» – официально начинает рассказывать о себе мужчина с рыжей густой бородой, чашкой кофе и сигаретой.

«Занимался гранитной мастерской, теперь портретами на камне. Первое время делал всё руками, потом сделал станок, и ему была нужна электроэнергия без перепадов. Встал вопрос ветрогенератора – чтобы не было производственного брака. Самодельный генератор помогал сделать сын», – говорит Кизяев.

Когда ветер есть, энергия накапливается на аккумуляторы, а оттуда преобразовывается в «220 вольт».

Ветрогенератор своими руками

Предприятие Кизяева получает энергию не только от ветра, но и от солнца. На крыше гаража стоят 18 солнечных панелей. Вместе они дают 7 киловатт в день. Таким образом, у Кизяева могут вместе работать 5–6 станков одновременно. От электричества предприниматель не отказался, но с помощью «зелёной энергии» удалось сократить размер счетов на 60%.

«Когда началась война, как раз и света не было, выключали, а работу надо было делать. Ветрогенератор сделал быстро, вложил на то время где-то 5 тысяч гривен. Потом переделывал, куча экспериментов было. Лопасти сначала были мои, а потом заказал в Харькове», – говорит он.

Главная функция ветряка сейчас – он помогает избегать скачков напряжения.

«Любая техника работает на блоке питания, они сгорают, всё это тянет за собой убытки», – рассказывает предприниматель.

Ветрогенератор Кизяев спроектировал и соорудил самостоятельно. Сначала он был маленький, с мачтой высотой в шесть метров. Потом она «выросла» до 13 – чем выше, тем лучше. Информацию о том, как сделать ветряк, мужчина брал из интернета, но много чего приходилось переделывать.

По образованию Кизяев – столяр. Также занимается авиамоделированием.

Кто сможет сэкономить на ветрогенераторе?

«Иногда у меня спрашивают, можно ли поставить такой в деревню на дачу, чтобы насос качать или смотреть телевизор. Я говорю: качайте руками, зачем столько вкладывать в насос? Это невыгодно просто для хозяйства, а для производства – да», – разъясняет Кизяев.

Он убеждён, что энергия ветра и солнца идеально подходит для небольшого предприятия, которое даёт доход. Крайний вариант – установка генератора там, где света нет вообще.

Кизяев уверен, что ветрогенератор и солнечные панели друг друга дополняют. Но еще один ветряк ставить не собирается – нет для него места и надобности.

Его ветрогенератор окупился сразу – благодаря непрерывному производству.

Леонид Кизяев в гаражном кооперативе имеет собственную мастерскую: здесь он делает рисунки портретов на могильных плитах.

Мужчина не учился в художественной школе, рисовать его научил отец. Кизяев считает, что рисовать может каждый – было бы желание.

«Научиться можно всему, но человек всегда пугается и говорит: «Нет, я такое не могу, лучше заплатить. Но я хочу делать всё сам», – говорит Кизяев.

На вопрос, чему бы еще он хотел научиться, отвечает с улыбкой: «Например, сделать машину времени», – и сразу добавляет: «Мне всё интересно, многому хочется научиться, но жизнь коротка, всё не ухватишь, главное – детей выучить».

Работа вместе с сыном

Рубежное, как и все ближайшие города, получает энергию от Луганской теплоэлектростанции, что стоит возле города Счастье.

Кизяев с семьёй живёт в обычном многоквартирном доме и платит за домашнее электричество, как и все. Он говорит, что есть мысли устанавливать маленькие ветряки между подъездами, но эта идея требует разработки.

В гараже у Леонида несколько комнат. Среди производственного беспорядка неопытный посетитель не сразу заметит 3D-принтер, и не один, а сразу три.

Их предприниматель сделал тоже сам. Первый из них – четыре года назад. Принтеры делают детали и станки.

Вместе с Леонидом работает его двадцатилетний сын. В этом году он заканчивает факультет механики нефтеперерабатывающего предприятия и вместе с отцом работает над моделью для защиты диплома – аппаратом наподобие бетономешалки производственного назначения.

Леонид показывает изобретение – наглядное пособие модели в масштабе 1:10. «Бетономешалка» открывается, имеет лестницу и стойку.

Мужчина объясняет, что в составление модели входит программирование, энергозатратный ресурс. Плюс нужно учитывать цену на пластик, из которого принтер делает детали. Такой пластик изготовляют в Украине из специальных гранул, которые покупают за границей, например, в Индии.

Сын захотел работать с Леонидом с момента появления первого принтера.

«Он может всему научиться, потому что есть возможность попробовать. Он иногда смотрит на изготовленные модели и говорит: «Да я и сам от себя в шоке. Только что это всё было в 3D-виде, а вот уже всё напечатано», – рассказывает Кизяев.

«Это называется созидание»

Леонид Кизяев сознается, что проводит в гараже большинство своего времени, а домой ездит только ночевать. И добавляет: работа приносит ему огромное удовольствие.

Зимой в помещении гаража не холодно. В углу одной из комнат стоит печка. Отопление обеспечивают дрова, в системе нагревается вода. Такое изобретение отапливает два гаража и употребляет 5 кубов дров на три года.

«Отдыхаю только ночью. Жена, дети, тёща – им всё свободное время, которое у меня есть. У меня работа – это и есть моё свободное время. Получаю колоссальное удовольствие, когда изобретение заработало. Ты его делал-делал, включил, а оно производит красоту. Это называется созидание. Потому что некоторые уничтожают, а я созидаю. Должно быть равенство», – говорит Леонид Кизяев.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)