Баобаби Африки, відомі як «дерево життя», перебувають під загрозою – науковці

Стародавній баобаб Африки, що має свій характерний набряклий стовбур і відомий як «дерево життя», перебуває під загрозою, повідомляє агентство Associated press.

За даними дослідження, опублікованого в науковому журналі Nature Plants, дев’ять з 13 найстаріших баобабів, віком від 1000 до 2500 років, за останні десять років загинули.

Це «безпрецедентна подія», сказано в дослідженні.

Зміна клімату зі зростанням температури і посиленням посухи є ймовірним чинником, але точної причини немає. Дерева загинули в південноафриканських Ботсвані, Намібії, Південної Африки, Замбії та Зімбабве.

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За словами автора дослідження Стефана Вудборна, науковці вважають, що це відбувається, тому що кліматична оболонка, в якій існують ці дерева, переміщується, тому про масове зникнення баобабів не йдеться.