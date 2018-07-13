Уряд має «серйозну дискусію» з МВФ – Гройсман

Український уряд продовжує переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про ціну на природний газ для населення і розраховує на компромісний варіант, заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Зараз ми ведемо серйозну дискусію з МВФ... Ми шукаємо компромісні варіанти, щоб, в першу чергу, захистити інтереси українських громадян, і України. Я сподіваюся на порозуміння з нашими міжнародними партнерами», – сказав він у Верховній Раді під час години уряду.

Як повідомляв голова Національного банку України Яків Смолій, для приїзду наступної місії Міжнародного валютного фонду уряду потрібно вирішити питання перегляду цін на газ і збалансованості державного бюджету.

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У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярда доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.

Міністерство фінансів України очікувало на надходження нового траншу кредиту МВФ на початку 2018 року. У квітні в НБУ заявили, що очікують траншу від Міжнародного валютного фонду в третьому кварталі.