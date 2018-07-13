На Донбасі поранений один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 13 липня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, одного разу застосувавши заборонене мінськими домовленостями озброєння.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 13 липня не повідомляли, сайти угруповання «ДНР» недоступні.

Згідно з домовленостями Тристоронньої контактної групи, перемир’я на час жнив мало настати з 00:01 1 липня. Майже одразу після початку дії нових домовленостей сторони заявили, що зафіксували порушення режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.