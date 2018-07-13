В уряді прописують нові правила для туристичних компаній – Омелян

Міністерство інфраструктури та міністерство економічного розвитку і торгівлі України працюють над правилами для туроператорів, щоб посилити їхню відповідальність перед клієнтами. Про це міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив в ефірі Радіо Свобода.

«Ми з мінекономіки прописуємо нові правила, які будуть передбачати страховий фонд. Якщо ти – туроператор, умовно, в тебе у фонді має бути 500 тисяч євро, якщо ж ти – турагент, то 20 тисяч євро, щоб була відповідальність», – зазначив він.

Крім того, додав Омелян, в уряді вже зараз посилюють контроль за роботою туроператорів і авіакомпаній.

«Спільно з мінекономіки ми зараз вводимо посилений контроль. Ми – за роботою авіакомпаній, а вони – за роботою туроператорів для того, щоб всі розуміли, що відповідальність є», – сказав він.

Наразі відповідальність туристичних компаній перед клієнтами є «мінімальною», зауважив Омелян.

«В чинному правовому полі будь-який туроператор може бути пірамідою, коли збере гроші з людей, а завтра скаже, що «ви знаєте, у мене не вийшло», – зазначив міністр.

Раніше туристичний оператор JoinUp оголосив про скорочення політної програми та зміну міст вильоту до Туреччини для більш як тисячі українців.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 5 липня оголосило про намір посилити відповідальність туроператорів.

Читайте також: «Держава була змушена втрутитися»: рішення ціною туристів, що «застрягли»

Від кінця червня сотні українських туристів були заблоковані в аеропортах кількох країн. По кілька годин, а то і діб, люди чекали, зокрема, в аеропортах Тунісу, Албанії, Грузії, а також в аеропорту «Київ». Авіакомпанія Bravo Airways пояснила затримки рейсів на кілька діб невиплатою коштів туроператором «Оазис тревел Україна». Останній свою провину не визнає.

Повністю інтерв’ю з Володимиром Омеляном дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» у суботу, 14 липня.