«Держава була змушена втрутитися»: рішення ціною туристів, що «застрягли»

Коли кількість застряглих в аеропортах українських туристів перейшла за тисячу, у конфлікт між туроператором та перевізником втрутилася держава. Всіх українців повернули додому, звітує міністр інфраструктури Володимир Омелян, а ринок очікують суттєві зміни, зокрема, у посиленні контролю та деяких обмеженнях. На одній прес-конференції виступили майже всі учасники переговорів і не можна сказати, що їхні виступи не мали суперечностей.

Авіакомпанія Bravo Airways звинувачує туроператора OASIS Travel Ukraine в невиконанні фінансових зобов’язань на суму понад один мільйон доларів.

Туроператор, у свою чергу, спростовує таке твердження і наголошує, що саме вони вимушені були звернутися до влади по допомогу, зупинку перевезень в OASIS Travel Ukraine пояснюють боргами перевізника перед аеропортом Тунісу.

На прес-конференцію вийшли міністр інфраструктури Володимир Омелян, державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць, заступник голови Державної авіаслужби Сергій Коршук, гендиректор авіакомпанії Bravo Airways Ігор Логвиненко, Виконавчий директор компанії JoinUp! Дмитро Сероухов. Представників OASIS Travel Ukraine не було.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що звернувся до правоохоронних органів щодо діяльності туроператора і вважає за необхідне позбавити компанію ліцензії, хоча це має вирішувати Міністерство економічного розвитку, додав він.

Все, що старше 20 років, з наступного року в Україні літати не буде

Державі довелось втрутитися у ситуацію, зазначив Володимир Омелян, завдяки чому повернули всіх українців, що «застрягли», додому. На запитання Радіо Свобода про те, що передбачало втручання, відповів що це організація круглого столу за участю всіх сторін та напрацювання спільного плану дій. Повертала туристів за власний кошт авіакомпанія Bravo Airways.

Оголосив Володмир Омелян і про деякі нововведення, які чекають на ринок.

Літаки не старіші за 20 років

У президента Сполучених Штатів літак 1987 року, то це означає що він не має літати на ньому?

«Все, що старше 20 років, з наступного року в Україні літати не буде», – заявив Омелян. Обмежити термін використання зможуть і внутрішніми наказами Міністерства інфраструктури, пояснив пізніше міністр.

​При цьому міністр подякував Державіаслужбі за ретельний контроль за повітряними суднами.

Заступник голови Державної авіаслужби Сергій Коршук повідомив, що всі літаки, які вилітають з України, відповідають стандартам безпеки, що діють в Україні, і європейським стандартам.

«Для чого тоді обмеження, якщо всі літаки відповідають стандартам безпеки?» – запитує журналіст.

«Ви не зовсім правильно подаєте інформацію», – відповідає гендиректор авіакомпанії Bravo Airways Ігор Логвиненко журналісту, хоча кореспондент лише уточнив озвучену перед тим новацію.

«У президента Сполучених Штатів літак 1987 року, то це означає, що він не має літати на ньому?» – додає Ігор Логвиненко, аргументуючи, що вік – не головне. При цьому відкрито гендиректор не виступав проти такого обмеження. Сказав, що Bravo Airways будуть відповідати новим вимогам, попри те, що їхні літаки вже відзначили своє 20-річчя.

Володимир Омелян пояснює, що обмеження треба для оновлення авіатранспорту України і для залучення національного виробника – заводу «Антонов» до постачання нових літаків. До того ж за два роки в рази зросла кількість перельотів і старша техніка не витримує цих навантажень, додав міністр.

​Посилення контролю

В пілота є законодавче право відмовитися виконувати політ, після чого літак має бути перевірений

«Державна авіаційна служба протягом найближчих двох тижнів проведе повну технічну ревізію тих літаків, які використовуються насамперед для нерегулярних перевезень. І прошу нікого не ображатися, якщо деякі з них будуть визнані такими, що не відповідають належному технічному стану, якщо ці недоліки не будуть усунені», – наголосив Володимир Омелян.

Образ бути не повинно, адже заступник голови Державної авіаслужби Сергій Коршук зазначив, що всі літаки відповідають стандартам безпеки.

«Коли судно має дефект, воно не вилітає, поки він не буде усунений», – пояснював Коршук.

Його попросили прокоментувати гучний випадок, коли літак злетів і повернувся, а попри завіряння, що літак в нормі, пілот відмовився на ньому летіти.

«Надайте факти – ми їх перевіримо», – відповів Сергій Коршук.

«У пілота є законодавче право відмовитися виконувати політ, після чого літак має бути перевірений. Якщо такі випадки були, то пілот мав офіційно подати заяву і вказати причину, після цього авіакомпанія не має жодного права використовувати цей літак», – додав він.

Із зали зачитали новину про літак, що здійснював рейс до Хургади (Єгипет) із Борисполя, тоді заступник голови Державної авіаслужби згадав про такий випадок.

«Такий факт був. Там була відмова генератора. Екіпаж діяв за інструкцією. Після повернення літак був повністю підготовлений до вильоту і командир не відмовлявся, а полетів», – пояснив Сергій Коршук.

Авіакомпанія Bravo Airways взагалі відправила туристів до Іспанії без їхнього багажу, люди придбали собі нові речі, які не повернулися потім з ними до України. Цей факт визнав гендиректор компанії і пояснив це просто.

Чому з Іспанії люди повернулись без багажу? «Співробітники компанії працюють над цим, але досі не отримали інформації про те, що багаж там (в Іспанії – ред). В літаку було достатньо місця, аби вивезти цей багаж. Я так і не зрозумів, чому так вийшло», – відповів гендиректор «Bravo Airways», посилаючись на роботу служби, яка вантажить багаж.

Чому з України люди полетіли без багажу? «З Києва багаж не полетів, бо через погодні умови по граничній завантаженості не змогли завантажити багаж через безпеку», – відповів Ігор Логвиненко.

Авіакомпанія має компенсувати людям збитки, зазначив гендиректор Bravo Airways.

Гаряча лінія

Найбільша проблема, з якою стикнулися українці на відпочинку – відсутність інформації, зауважив державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць, бо за наявними телефонами не відповідали не лише туристам, а й міністрам та їхнім заступникам, додав він.

Регламентація зобов’язання і туроператорів, і авіакомпаній підтримувати цілодобову гарячу лінію – це одне з рішень, яке підтримало МЗС в особі Андрія Заяця.

Виконавчий директор компанії JoinUp! Дмитро Сероухов не погоджується із твердженнями, що гаряча лінія не працює. «Немає таких фактів», – каже він.

У той же час він визнає, що в них гаряча лінія працює не завжди, а лише в «позаробочий час туроператора», і те, що хтось не зміг додзвонитися, не означає, що вона не працює.

Дмитро Сероухов наголошує, що компанія JoinUp! стала таким самим заручником ситуації, як і інші турагентства, бо вони не були замовниками рейсів, а мали лише частину місць на цих рейсах.

Більшу частину свого виступу виконавчий директор компанії JoinUp! присвятив інформації про розвиток своєї компанії, майбутні впровадження та наявні пропозиції. Зазначив, що роблять для свої клієнтів все можливе, аби заздалегідь попередити про зміни, розмістити та нагодувати в разі чого.

​Рейтинг авікомпаній

У Міністерстві інфраструктури обіцяють найближчим часом скласти рейтинг авіакомпаній, який буде зорієнтований на частоту рейсів та запізнень.

Володимир Омелян радить зважати на цю інформацію при виборі туру чи туроператора.

Ще одна порада – позиватися.

Поки громадяни не почнуть подавати колективні позови, доти ліберальний ринок не запрацює

«Ми радимо всім громадянам, які провели кілька діб в аеропорті з вини туристичного оператора, – подавати позови до суду. Якщо туристичний оператор вважає, що вина лежить на іншому учасникові ринку, він завжди має можливість подати регресний позов. Поки наші громадяни не почнуть подавати колективні позови, доти ліберальний ринок не запрацює», – наголосив держсекретар МЗС Андрій Заяць.

Як зазначив міністр Володимир Омелян після прес-конференції, дописів у Фейсбук багато, а от позову до суду – жодного.