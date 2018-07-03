З Тунісу до України відправили майже тисячу застряглих туристів – посольство

Українські дипломати в Тунісі заявили, що впродовж останніх чотирьох днів було здійснено шість авіарейсів, загальна кількість відправлених в Україну туристів склала 994 людини.

«Сьогодні завершилася відправка на Батьківщину українських туристів, які у зв’язку з виникненням проблем комерційного характеру між туристичним оператором «Oasis Travel Ukraine» та авіаперевізником «Bravo Airways» не змогли вчасно повернутися додому», – повідомило на Facebook-сторінці посольство України в Тунісі.

«Посольство продовжуватиме моніторинг ситуації з поверненням на батьківщину туристів, які наразі продовжують відпочивати в Тунісі, і, в разі необхідності, в межах компетенції надаватиме їм необхідне сприяння та допомогу», – додали дипломати.

2 липня авіакомпанія Bravo Airways пояснила скасування своїх рейсів із Тунісу тим, що туроператор «Оазис тревел Україна» упродовж останніх двох років заборгував 25 мільйонів гривень. У Bravo Airways додали, що після проведення консультацій з міністерствами інфраструктури, закордонних справ, економічного розвитку і торгівлі ухвалили виконати п'ять гуманітарних рейсів за рахунок авіакомпанії.

30 червня туроператор, компанія «Оазис тревел Україна», заявив, що 2 липня будуть виконані п’ять рейсів, якими українці повернуться з Тунісу до України. Як повідомляє компанія, українським туристам, які перебувають в Тунісі і очікують на виліт, гарантується проживання в готелях за рахунок «Оазис тревел Україна» до моменту вильоту.

Ввечері 29 червня в МЗС повідомили, що організаційні питання про виліт частини українських туристів з Тунісу вирішені. 30 червня вранці частина українських туристів повернулася до Києва.

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Подібна ситуація з українськими туристами стається не вперше. Зокрема у квітні понад 700 українців на кілька днів застрягли в аеропорту єгипетського міста Шарм-еш-Шейх.