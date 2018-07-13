Кількість чартерів на відпочинок з України зросла удвічі – Омелян

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що за останні три роки кількість чартерів на відпочинок із України зросла вдвічі. Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

«Цифри абсолютно об’єктивні. Якщо ми порівняємо навіть з 2015 роком, то у 2017 році ми бачимо ріст нерегулярних, чартерних, так званих відпочинкових перевезень вдвічі – з 1,8 мільйона до майже чотирьох. Ми маємо вдвічі ріст пасажиропотоку загального. Тобто люди справді почали літати. І це мене тішить», – сказав Омелян.

Втім, звернув увагу міністр, що лише 5% українців користуються послугами авіакомпаній.

«Мене пригнічує той факт, що лише 5% українців користуються авіакомпаніями. Це величезна проблема. 80% людей взагалі за межі області не виїжджають», – сказав міністр.

Омелян повідомив також, що міністерство інфраструктури та міністерство економічного розвитку і торгівлі України працюють над правилами для туроператорів, щоб посилити їхню відповідальність перед клієнтами. В уряді вже зараз посилюють контроль за роботою туроператорів і авіакомпаній.

Повністю інтерв’ю з Володимиром Омеляном дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» у суботу, 14 липня.