У США зняли заборону продавати обладнання компанії ZTE з Китаю

Міністерство торгівлі США зняло заборону американським компаніям продавати обладнання китайському телекомунікаційному велетневі ZTE, що дозволило компанії поновити діяльність.

Як пояснило міністерство 13 липня, заборону зняли невдовзі по тому, як компанія ZTE внесла 400 мільйонів доларів США на заблокований депозитний рахунок у США. Такі умови домовленості компанії з владою США, що передбачала також штраф в 1 мільярд доларів – його китайська компанія сплатила ще минулого місяця, – і заміну її керівництва (цю вимогу в ZTE теж уже виконали).

Як заявив міністр торгівлі Вілбер Росс, це найсуворіше з досі накладених покарань у справі про порушення санкцій. За його словами, міністерство буде далі ретельно стежити за дотриманням компанією всіх законів і норм США.

За умовами домовленості, заборона американським компаніям продавати обладнання китайській залишиться у статусі зупиненої протягом 10 років, щоб її можна було відразу відновити в разі нового порушення. Згадані 400 мільйонів доларів протягом цього часу лежатимуть на рахунку як фінансова гарантія.

Це вже друге фінансове покарання цієї компанії, яку США звинуватили в порушенні санкцій проти Ірану і Північної Кореї. Минулого року вона, визнавши провину, вже сплатила штраф у 892 мільйони доларів. Нову заборону на торгівлю з китайською компанією наклали через те, що в ZTE тоді збрехали Вашингтонові про те, як покарали чільних працівників компанії, відповідальних за порушення санкцій.

За даними американського розслідування, китайська компанія всупереч санкціям постачала до Ірану і Північної Кореї системи зв’язку, що містили обладнання американських компаній. Запроваджена США у квітні заборона продавати китайській компанії обладнання американських компаній змусила її практично припинити діяльність.