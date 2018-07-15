«Шпилясті кобзарі»: єдиний в Україні кобзарський коледж – під загрозою закриття

Український гурт «Шпилясті кобзарі» виступив проти закриття Стрітівського коледжу кобзарського мистецтва, який, за словами одного із учасників гурту Володимира Вікарчука, вони всі свого часу закінчили.

Музиканти оприлюднили на своїй сторінці у Facebook відеозвернення із закликом вступати на перший курс, оскільки зокрема через недобір студентів, як раніше повідомлялося, школа опинилася під загрозою закриття.

«Необхідно всього 12 студентів для набору курсу, щоб коледж і далі випускав нових бандуристів та кобзарів. До речі, прийом документів триває до 25 липня», – йдеться у повідомленні.

Раніше про закриття Стрітівського педагогічного коледжу кобзарського мистецтва повідомив український актор і режисер Олександр Ігнатуша.

Директорка коледжу Світлана Колосовська у коментарі «Укрінформу» пояснила, що основна причина закриття – недобір: на перший курс цього року подали заяви всього дві особи. Всього, за її словами, у закладі навчається 21 студент, і таким чином вартість навчання для кожного з них виходить занадто високою.

Стрітівський коледж розташований у селі Стрітівка на Київщині. Він заснований 1989 року з ініціативи, зокрема, українських письменників Бориса Олійника та Олеся Бердника. Організаційно спочатку школа була структурним підрозділом Богуславського педучилища, а з 1997 року стала окремим навчальним закладом І рівня акредитації.