Ісламісти взяли відповідальність за вибух під міністерством у столиці Афганістану

Угруповання «Ісламська держава» взяло відповідальність за недільний вибух під міністерством у столиці Афганістану, в результаті якого загинули щонайменше семеро людей і близько 15 були поранені. Екстремісти повідомили, що напад був скоєний одним із бойовиків-смертників.

Влада припустила, що кількість жертв може зрости. Раніше повідомлялось, що серед жертв є як мирні жителі, так і представники сил безпеки.

Вибух прогримів 15 липня у Кабулі біля будівлі Міністерства відновлення і розвитку сільських районів Афганістану. За попередніми даними, нападник підірвався біля воріт установи у час, коли її співробітники якраз покидали будівлю.

11 червня через напад під тим же міністерством 13 людей загинули і близько 30 були поранені. Тоді відповідальність за ці дії також взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

Раніше сьогодні в ООН повідомили, що кількість мирних жителів, загиблих в Афганістані за першу половину року, досягла рекордних показників за період із 2009-го. За даними організації, за півроку тут загинули 1692 людини.