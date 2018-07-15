ООН: кількість загиблих цивільних в Афганістані за ці півроку – рекордна з 2009-го

Організація Об'єднаних Націй констатує, що число мирних жителів, загиблих в Афганістані за першу половину цього року, досягло рекордних показників за період із 2009-го.

За даними ООН, за півроку тут загинули 1692 людини, попри оголошення перемир’я. Основними причинами рекордно високої кількості загиблих організація називає зіткнення між силами безпеки та бойовиками, придорожні бомби та підривників-смертників, яких задіюють угруповання «Ісламська держава» та «Талібан».

У доповіді зазначається, що найбільше постраждали цивільні особи, які живуть у провінціях Кабул, Нангархар, Фар'яб, Гельманд і Кандагар.

Сотні цивільних осіб загинули в результаті нападів на шиїтські святині, урядові будівлі, відділення груп допомоги та центри реєстрації виборців.

ООН також заявила, що кількість постраждалих від повітряних ударів, які активізувалися, також зросла і становить 353 жертви, у тому числі 149 померлих та 204 поранених.

Більше половини жертв серед цивільного населення було спричинено авіаударами афганських військово-повітряних сил . Міжнародні сили були звинувачені у 45% жертв авіаційних атак.

ООН закликала залучені сили «підтримувати свої зобов'язання вживати безперервні кроки для поліпшення цивільного захисту в їхніх повітряних операціях».