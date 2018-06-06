Україна в рейтингу миролюбності опинилася після Північної Кореї

Україна посіла 152-е місце у Глобальному індексі миролюбності, оприлюдненому Інститутом економіки й миру. Усього у рейтингу досліджуються 163 країни і Україна розташувалася практично у десятці аутсайдерів.

Північна Корея, проти якої діють санкції у зв’язку з проведенням випробувань ядерної зброї і пусками балістичних ракет, у рейтингу – перед Україною – на 150 місці.

Росія за два кроки – 154-та.

При складанні рейтингу експерти брали до уваги рівень соціального захисту і безпеки, масштаби тривалого внутрішнього чи міжнародного конфлікту і рівень озброєння.

П’ятірку найбільш миролюбних країн світу складають Ісландія, Нова Зеландія, Австрія, Португалія і Данія.

Останнє місце в рейтингу посідає Сирія, де від 2011 року триває громадянська війна. До останньої десятки також увійшли Афганістан, Південний Судан, Ірак, Сомалі, Ємен.

Укладачі рейтингу вказують, що світ нині є найменш миролюбним, ніж у будь-який час за останні десять років. Зокрема, за їхніми словами, кількість загиблих у боях упродовж десяти років зросла на 264%, і вперше в сучасній історії біженці становили майже 1% світового населення в 2017 році – це більше ніж населення Великої Британії або майже половина населення Росії.