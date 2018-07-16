Бойовики обстріляли авто прикордонників біля КПВВ «Майорськ» – Держприкордонслужба

Підтримувані Росією бойовики обстріляли дорожній коридор біля контрольного пункту в’їзду-виїзду «Майорськ» на Донеччині, де лінію зіткнення перетинають цивільні, повідомляє Держприкордонслужба. За даними прес-служби відомства, під обстріл потрапив автомобіль прикордонників, ніхто не постраждав.

«Сьогодні о 6:00 під час доставки зміни прикордонних нарядів Краматорського загону на так званий «нульовий» блокпост, що на напрямку контрольного пункту в’їзду-виїзду «Майорськ», з боку тимчасово окупованої території України почався обстріл зі стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, вогонь вівся з кулемета. В результаті обстрілу одна з куль влучила в лобове скло бронемашини «Кугуар», в якій пересувалися прикордонники.

Зазначається, що скло витримало і військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил не постраждали.

Цивільних осіб в зоні ураження під час обстрілу не було, оскільки пропускні операції в пункті пропуску в цей час тільки починалися, повідомили у Держприкордонслужбі.

За повідомленням штабу Операції об’єднаних сил, з початку доби бойовики щонайменше п’ять разів порушували режим тиші. Упродовж доби 15 липня у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 29 разів відкривали вогонь по позиціях ООС, у тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Поранено одного українського військового.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.