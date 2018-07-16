Потерпілі від «газової аварії» в Дніпрі оскаржують закриття справи проти екс-директора «Дніпрогазу»

Потерпілі від «газової аварії» десятирічної давнини в Дніпрі подали апеляцію на рішення суду про закриття справи проти екс-директора «Дніпрогазу» Ігоря Іванкова через закінчення строків давності. Апеляція подана до Апеляційного суду Запорізької області, повідомила Радіо Свобода 16 липня одна з потерпілих Вікторія Єгорова.

За її даними, родини потерпілих і родичі загиблих не згодні із закриттям кримінального провадження проти екс-керівника і вимагають поновлення судового розгляду.

«Спершу справа проти екс-директора «Дніпрогазу» була призупинена через його хворобу. Зараз він ніби перебуває в Києві під наглядом лікарів, і це триває вже три роки. Ми просили продовжити судовий розгляд в режимі відеоконференції, але суддя нам відмовила. Цього року спливли терміни давності і у зв’язку з цим було засідання суду в Запоріжжі і справа була закрита. Сам підсудний на цьому засіданні не був присутній. І ми, і дніпропетровська прокуратура подали апеляції на це рішення суду. Ми взагалі вважаємо, що мова йде про умисне затягування розгляду справи», – розповіла потерпіла.

За її інформацією, Запорізький обласний апеляційний суд призначив розгляд апеляції на 13 вересня.

У квітні 2018 року Заводський районний суд Запоріжжя закрив справу проти екс-директора ВАТ «Дніпрогаз» Ігоря Іванкова, відкриту через вибух побутового газу в багатоповерхівці Дніпра десять років тому, через закінчення строків давності.

За даними суду, Ігор Іванков обвинувачувався у вчинені злочину передбаченого частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України (в редакції 1960 року) – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що мало тяжкі наслідки.

Рішенням від 20 квітня екс-директора ВАТ «Дніпрогаз» звільнено від кримінальної відповідальності «у зв’язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності».

13 жовтня 2007 року в Дніпропетровську в багатоповерховому житловому будинку на Мандриківській, 127 стався вибух побутового газу, у результаті повністю був зруйнований третій під'їзд будинку, перекриття та 40 житлових квартир. 23 людини загинули, у тому числі діти. Потерпілими були визнані 417 людей.

Тоді прокуратура Дніпропетровської області кваліфікувала дії посадовців газопостачального підприємства ВАТ «Дніпрогаз» за статтею «Порушення правил безпеки, що призвело до загибелі людей». На лаві підсудних опинились посадовці «Дніпрогазу»: генеральний директор, його перший заступник, головний інженер та майстер виробничо-експлуатаційної служби. Спершу їх амністували, однак потім знову взяли під варту. Зрештою справу гендиректора підприємства виділили в окреме провадження, а решта посадовців підприємства були засуджені.