Суд закрив справу проти екс-директора «Дніпрогазу» про вибух газу у багатоповерхівці у Дніпрі за строками давності

Заводський районний суд Запоріжжя закрив справу проти екс-директора ВАТ «Дніпрогаз» Ігоря Іванкова, відкриту через вибух побутового газу в багатоповерхівці Дніпра десять років тому, через закінчення строків давності. Про це Радіо Свобода повідомили 24 квітня у Заводському районному суді Запоріжжя, де слухалась справа, у відповідь на інформаційний запит.

За даними з суду, Ігор Іванков обвинувачувався у вчинені злочину, передбаченого частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України (в редакції 1960 року) – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що мало тяжкі наслідки.

За даними з суду, рішенням від 20 квітня екс-директора ВАТ «Дніпрогаз» звільнено від кримінальної відповідальності «у зв’язку із закінченням строків давності».

Водночас, родичі загиблих під час аварії із таким рішенням суду не згодні і готуються оскаржити його в апеляційній інстанції.

13 жовтня 2007 року в Дніпропетровську в багатоповерховому житловому будинку на Мандриківській, 127 стався вибух побутового газу, у результаті повністю був зруйнований третій під'їзд будинку, перекриття та 40 житлових квартир. 23 людини загинули, у тому числі діти. Потерпілими були визнані 417 осіб.

Прокуратура Дніпропетровської області кваліфікувала дії посадовців газопостачального підприємства ВАТ «Дніпрогаз» за статтею «Порушення правил безпеки, що призвело до загибелі людей». На лаві підсудних опинились посадовці «Дніпрогазу»: генеральний директор, його перший заступник, головний інженер та майстер виробничо-експлуатаційної служби. Спершу їх амністували, однак потім знову взяли під варту.

2013 року трьох посадовців «Дніпрогазу» – колишніх заступника директора, головного інженера та майстра – засудили, визнавши винними в порушенні правил безпеки, давши від 4 з половиною до 3 з половиною років позбавлення волі. На той момент кожному з них лишалось пробути за ґратами по кілька місяців. Адвокати потерпілих домагались більш суворого вироку. Справу ж екс-директора «Дніпрогазу» Ігоря Іванкова виділили в окреме провадження.