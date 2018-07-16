Путін: з Трампом обговорювали «важливість добросовісної реалізації Мінських угод»

Президент Росії Володимир Путін заявив, що під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом обговорювалася «важливість добросовісної реалізації Мінських угод».

«Під час обговорення української кризи звернули увагу на важливість добросовісної реалізації Мінських домовленостей. США могли б більш рішуче наполягати на цьому і налаштовувати українське керівництво на цю роботу», – сказав Путін після переговорів із президентом США Дональдом Трампом у Гельсінкі.

Зустріч Трампа і Путіна віч-на-віч почалася з майже годинним запізненням через те, що президент Росії спізнився на саміт. Згідно з попереднім графіком, переговори тет-а-тет триватимуть близько півтора години, потім запланований початок переговорів у розширеному форматі американської і російської делегацій.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

Другі Мінські угоди були підписані 12 лютого 2015 року. Цей документ повинен був змусити сторони конфлікту на Донбасі виконувати так званий «Мінськ-1» – домовленості, укладені у вересні 2014 року. Передбачалося, що другі мирні домовленості зможуть повністю врегулювати ситуацію до кінця 2015 року, однак жоден із 13 пунктів повністю так і не виконали, а припинення вогню та відведення зброї відбулося лише частково, зазначають як сторони конфлікту, так і незалежні спостерігачі.

Росія заявляє, що є лише «гарантом» виконання Мінських домовленостей