Луценко заявляє про «грубі порушення» з боку керівника ДФС Продана

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє про «грубі порушення» з боку Мирослава Продана на посаді виконувача обов`язки голови Державної фіскальної служби (ДФС) України.

За його словами, розслідування проводиться з початку лютого цього року.

«Десь на початку цього року ми отримали інформацію про ймовірні правопорушення пана Продана, які не пов’язані з його колишньою посадою на Вінницькій митниці, а вони пов’язані з його нинішньою діяльністю», – сказав Луценко.

«Наявних у мене матеріалів достатньо для того, щоб бути переконаним у наявності грубих правопорушень у пана Продана на посаді виконувача обов’язків голови ДФС», – додав генпрокурор.

Наразі Продан цю заяву не коментував.

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Продан очолює Державну фіскальну службу від березня 2017 року, після того, як відсторонили Романа Насірова. Правоохоронці звинувачують Насірова в тому, що він упродовж 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.