США готові розглянути винятки з режиму санкції для імпортерів іранської нафти – Мнучин

Країни, які продовжують імпортувати іранську нафту, зможуть уникнути штрафних санкцій у разі «значного скорочення» закупівель, заявив 16 липня міністр фінансів США Стівен Мнучин.

«Ми прагнемо, щоб люди (країни – ред.) знизили закупівлі нафти до нуля, але в деяких випадках, якщо вони не зможуть це зробити, ми розглянемо винятки», – відзначив американський урядовець. Мнучин додав, що Вашингтон дав зрозуміти союзникам: «якщо є конкретні ситуації, ми можемо вислухати».

Частина іранських нафтових клієнтів, зокрема, такі значні, як Японія чи Індія, заявили, що не зможуть скоротити весь імпорт сировини до кінця листопада, не завдавши шкоди власним економікам.

Тиждень тому віце-президент Ірану Есхак Джаганґірі заявив, що Тегеран і далі продаватиме значні обсяги нафти, навіть з огляду на нові санкції США.

Експорт нафти є основним джерелом валютних надходжень для Ірану, який є членом картелю ОПЕК.

У травні президент США Дональд Трамп заявив, що виводить Сполучені Штати з важливої ядерної угоди з Іраном у 2015 році і відновлюватиме санкції. Американські чиновники пізніше повідомили країнам світу, що вони мають припинити купувати іранську нафту, починаючи з листопада. В іншому разі покупці цього товару можуть зазнати американських санкцій.

Тим часом, держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон розгляне запити деяких країн про звільнення від нових санкцій, але не уточнив, про які саме країни йдеться. Про це очільник американського зовнішньополітичного відомства сказав в інтерв’ю Sky News Arabia, повідомив Держдепартамент 10 липня.

Європейські держави все ще підтримують ядерну угоду 2015 року, згідно з якою Тегеран погодився обмежити свою ядерну програму в обмін на послаблення міжнародних санкцій.