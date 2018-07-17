Росія, Україна та ЄС проводять переговори про транзит газу

У Берліні між Україною, Європейським союзом і Росією 17 липня відбудуться тристоронні консультації щодо умов, за якими з 1 січня 2020 року до країн ЄС транспортуватиметься по українських газопроводах російський газ. У переговорах візьмуть участь міністр енергетики Росії Олександр Новак та міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Російський газовий гігант «Газпром» суттєво скоротив обсяги транзиту газу через Україну вітоді, як Москва анексувала Кримта підтримує сепаратистів на сході України.

Київ стурбований втратою доходів від транзиту, а також імовірними новими маршрутами газопостачання Європи в обхід України.

Переговори будуть зосереджені на планах «Газпрому» щодо будівництва газопроводу Nord Stream 2 та його введення в експлуатацію до кінця 2019 року. Цей газогін передбачає постачання сировини до Німеччини через Балтійське море в обхід України.

Nord Stream 2 дублюватиме маршрут газопроводу Nord Stream, який уже існує, і подвоїть обсяги експорту російського газу до Німеччини за цим маршрутом.

Проект Nord Stream 2 неодноразово критикував президент США Дональд Трамп. Німеччина наполягає, що це суто комерційний проект.

Сполучені Штати зацікавлені у продажі власного зрідженого природного газу в Європі.

Минулої зими «Газпром» здійснив рекордний експорт до Європи завдяки холодній погоді.