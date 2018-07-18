Російський газ: чи піде Україна на мирову?

Питання транзиту російського газу через територію України після 2019 року залишається відкритим щонайменше до осені. Про це стало відомо після тристоронньої зустрічі представників України, Росії та Євросоюзу в Берліні. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив: «Прогрес є і для нас, і для європейської сторони. Домовилися з Європейською комісією, що ми працюємо за спеціальною дорожньою картою. Але з російської сторони такої згоди немає. Те, що вони кажуть, спрямоване не на прогрес, а на те, щоб тягнути час, на те, щоб не заплатити нам гроші». А міністр енергетики Росії Олександр Новак повідомив журналістам, як один із варіантів обговорювалася мирова угода «Газпрому» з «Нафтогазом». Про газ, його економічну і політичну складові у програмі «Ваша Свобода» говорили президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончарем та експерт з енергетики, президент DiXi Grouр Олена Павленко.