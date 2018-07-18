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18 Липень 2018, Київ 19:04
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Російський газ: чи піде Україна на мирову?

Російський газ: чи піде Україна на мирову?
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Питання транзиту російського газу через територію України після 2019 року залишається відкритим щонайменше до осені. Про це стало відомо після тристоронньої зустрічі представників України, Росії та Євросоюзу в Берліні. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив: «Прогрес є і для нас, і для європейської сторони. Домовилися з Європейською комісією, що ми працюємо за спеціальною дорожньою картою. Але з російської сторони такої згоди немає. Те, що вони кажуть, спрямоване не на прогрес, а на те, щоб тягнути час, на те, щоб не заплатити нам гроші». А міністр енергетики Росії Олександр Новак повідомив журналістам, як один із варіантів обговорювалася мирова угода «Газпрому» з «Нафтогазом». Про газ, його економічну і політичну складові у програмі «Ваша Свобода» говорили президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончарем та експерт з енергетики, президент DiXi Grouр Олена Павленко.

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