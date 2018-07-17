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17 Липень 2018, Київ 14:57
Новини | Економіка

Японія та ЄС підписали угоду про вільну торгівлю в умовах занепокоєння торговою війною Трампа

Прем'єр-міністр Японії Синдзо Абе (ц) виступає з головою Європейської Ради Дональдом Туском (л) та головою Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером (п) після підписання угоди про вільну торгівлю, Токіо, 17 липня 2018 року

Японія та Європейський Союз уклали широкомасштабну угоду про вільну торгівлю, що, як вони сподіваються, стане противагою протекціоністським торговим заходам, запровадженим президентом США Дональдом Трампом.

Угода, підписана в Токіо 17 липня, є найбільшою з будь-коли укладених ЄС і створює найбільшу у світі відкриту економічну зону, де скасовуються тарифи на все – від японських автомобілів до французького сиру.

Угоду уклали на тлі побоювань, що торгівельна війна між Сполученими Штатами і Китаєм може зменшити роль вільної торгівлі у світовій економіці.

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе підписав торговий договір з головою Європейської ради Дональдом Туском та президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

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На Японію та ЄС припадає близько третини світового валового внутрішнього продукту, і їхні торговельні відносини мають простір до зростання. На думку офіційних осіб ЄС, які оцінюють цю угоду, економіка ЄС зросте на 0,8%, а у Японії – на 0,3% у довгостроковій перспективі.

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