НБУ показав оновлену 20-гривневу банкноту

Національний банк України 17 липня презентував банкноту номіналом 20 гривень зразка 2018 року з оновленим дизайном й удосконаленою системою захисту.

Як повідомляє прес-служба НБУ, оновлюючи дизайн і вдосконалюючи захист банкнот гривні, регулятор прагне до підвищення їх надійності.

Згідно з міжнародними стандартами, грошові знаки потрібно оновлювати з певною періодичністю, щоб мінімізувати або зовсім унеможливити спроби шахраїв підробити банкноти.

Оновлену 20-гривневу банкноту планують ввести в обіг 25 вересня цього року.

У Нацбанку додали, що банкноти зразка 2003 і 2018 років перебуватимуть в обігу одночасно, громадянам не потрібно буде обмінювати банкноти попереднього зразка на нові.