У Києві з ліхтаря зняли пітона

Команда порятунку тварин повідомляє, що 16 липня у Києві зняла із вуличного ліхтаря двометрового тигрового пітона.

«На вулиці Жилянській, 54 на ліхтарних опорі перехожі виявили пітона. Людина, яка виявила змію, звернулася в Команду порятунку тварин», – заявили рятувальники тварин.

Рятувальник зняв змію з ліхтаря за допомогою телескопічної палиці. Пр оце повідомили у поліцію.

На даний момент пітона передали приватному фахівцеві на тимчасове утримання. Його обіцяють повернути власникові, якщо той доведе, що змія належить йому, і розповість, яким чином вона опинилася на ліхтарі.