МОЗ: в Україні цього року через ботулізм померли 5 людей

Міністерство охорони здоров’я України заявляє, що минулого тижня зафіксований п’ятий з початку року летальний випадок ботулізму.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, з початку року в Україні зареєстровано 58 випадків ботулізму, внаслідок яких захворіли 65 людей.

За даними міністерства, у Запорізькій області чоловік, 1975 року народження, помер вдома, за медичною допомогою він не звертався, діагноз встановлено посмертно на підставі лабораторного підтвердження.

Ймовірне джерело ботулізму – неякісна в’ялена риба домашнього приготування, вважають у МОЗ.

У Міністерстві наголошують, що наразі в Україні наявні сироватки від ботулізму.

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У липні минулого року у МОЗ повідомляли, що в Україні на той час 90 людей захворіли на ботулізм, 9 померли.

Ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, яка зараз зустрічається рідко, але може мати летальні наслідки. Її збудником є бактерії, які містяться у їжі й на поверхні ґрунту і виділяють токсини, що призводять до нервового паралічу.