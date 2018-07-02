У МОЗ розповіли, як отримати антитоксин проти ботулізму

Отримати протиботулінічну сироватку можна зі спеціалізованого складу ДП «Укрвакцина МОЗ України» при встановленні підтвердженого або ймовірного діагнозу ботулізм , зазначається на урядовому порталі.

«Така сироватка блокує дію токсину, що потрапив до організму. Отримати сироватку можна у будь-який час (навіть вихідні або неробочі години). Для отримання сироватки необхідно звернутись напряму до відповідального співробітника ДП «Укрвакцина МОЗ України» (повна інструкція розіслана в обласні департаменти охорони здоров’я)», – мовиться у повідомленні.

Окрім того, МОЗ закликає у таких випадках поінформувати територіальні органи Держпродспоживслужби та органи місцевого самоврядування про виявлення випадку захворювання на ботулізм: місця торгівлі, громадського харчування чи виробництва харчових продуктів, де могла бути придбана чи вироблена їжа, що спричинила ботулізм, мають бути перевірені.

Програма розвитку ООН повідомила 2 липня про доставку до України партії антитоксину проти ботулізму канадського виробництва. За даними ПРООН, з початку 2018 року в Україні вже зареєстровано 46 випадків ботулізму, є 53 потерпілих, 4 з них померли.

Як раніше повідомляла прес-служба Міністерства охорони здоров’я, у 2018-му році на державному рівні Україна буде закуповувати специфічні сироватки 11 найменувань, зокрема антитоксини та імуноглобуліни проти дифтерії, сказу, правцю, ботулізму та малярії. На це у бюджет закладено 40 мільйонів гривень.

У міністерстві зазначають, що із 2014 року в Україні відсутні сироватки та імуноглобуліни через відсутність реєстрації.

У липні минулого року у МОЗ повідомляли, що в Україні на той час 90 людей захворіли на ботулізм, 9 померли.

Ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, яка зараз зустрічається рідко, але може мати летальні наслідки. Її збудником є бактерії, які містяться у їжі й на поверхні ґрунту і виділяють токсини, що призводять до нервового паралічу.