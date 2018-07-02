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02 Липень 2018, Київ 18:36
Новини | Суспільство

В Україну прибула партія сироваток проти ботулізму – ПРООН

Держпродспоживслужба рекомендує відмовитися від вживання в’яленої непатраної риби влітку

Програма розвитку ООН повідомила про доставку до України партії антитоксину проти ботулізму канадського виробництва.

«В Україні спостерігається сезонне підвищення захворюваності на ботулізм – з початку 2018 року зареєстровано 46 випадків ботулізму, 53 потерпілих, 4 з них померли. До міжнародних організацій було надіслано прохання надати протиботуліністичні сироватки для забезпечення можливості негайного лікуванням випадків ботулізму. ПРООН оперативно відреагувала та висловила готовність надати гуманітарну допомогу», – мовиться у повідомленні на сайті організації.

Як раніше повідомляла прес-служба Міністерства охорони здоров’я, у 2018-му році на державному рівні Україна буде закуповувати специфічні сироватки 11 найменувань, зокрема антитоксини та імуноглобуліни проти дифтерії, сказу, правцю, ботулізму та малярії. На це у бюджет закладено 40 мільйонів гривень.

У міністерстві зазначають, що із 2014 року в Україні відсутні сироватки та імуноглобуліни через відсутність реєстрації.

У липні минулого року у МОЗ повідомляли, що в Україні на той час 90 людей захворіли на ботулізм, 9 померли.

Ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, яка зараз зустрічається рідко, але може мати летальні наслідки. Її збудником є бактерії, які містяться у їжі й на поверхні ґрунту і виділяють токсини, що призводять до нервового паралічу.

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