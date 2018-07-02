В Україну прибула партія сироваток проти ботулізму – ПРООН

Програма розвитку ООН повідомила про доставку до України партії антитоксину проти ботулізму канадського виробництва.

«В Україні спостерігається сезонне підвищення захворюваності на ботулізм – з початку 2018 року зареєстровано 46 випадків ботулізму, 53 потерпілих, 4 з них померли. До міжнародних організацій було надіслано прохання надати протиботуліністичні сироватки для забезпечення можливості негайного лікуванням випадків ботулізму. ПРООН оперативно відреагувала та висловила готовність надати гуманітарну допомогу», – мовиться у повідомленні на сайті організації.

Як раніше повідомляла прес-служба Міністерства охорони здоров’я, у 2018-му році на державному рівні Україна буде закуповувати специфічні сироватки 11 найменувань, зокрема антитоксини та імуноглобуліни проти дифтерії, сказу, правцю, ботулізму та малярії. На це у бюджет закладено 40 мільйонів гривень.

У міністерстві зазначають, що із 2014 року в Україні відсутні сироватки та імуноглобуліни через відсутність реєстрації.

У липні минулого року у МОЗ повідомляли, що в Україні на той час 90 людей захворіли на ботулізм, 9 померли.

Ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, яка зараз зустрічається рідко, але може мати летальні наслідки. Її збудником є бактерії, які містяться у їжі й на поверхні ґрунту і виділяють токсини, що призводять до нервового паралічу.