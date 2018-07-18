Польща передала Україні екс-бухгалтера «Укрспирту», підозрюваного в розтраті коштів – ГПУ

Польща передала Україні екс-головного бухгалтера Державного підприємства «Укрспирт» Сергія Безродного для притягнення до кримінальної відповідальності, суд взяв його під варту з можливістю внесення застави, повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Facebook.

Як йдеться у повідомленні, Безродного звинувачують у розтраті коштів держпідприємства за попередньою змовою з іншими службовими особами на загальну суму 260 мільйонів 808 тисяч 631 гривня та також за попередньою змовою з групою осіб ухиленні від сплати податків на суму майже 50 мільйонів гривень.

За словами Сарган, 17 липня ухвалою Шевченківського районного суду Києва до Безродного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу як альтернативу у сумі 27 мільйонів 615 тисяч гривень.

«Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводиться судово-економічна експертиза. У межах строку досудового розслідування Генпрокуратура планує його закінчення та направлення до суду з обвинувальним актом», – зазначила прес-секретар генпрокурора.

Як повідомила в середу прес-служба Генпрокуратури, Сергій Безродний переховувався від органів попереднього розслідування, через що перебував у міжнародному розшуку. 25 липня 2016 року за повідомленням Укрбюро Інтерполу його затримали на території Республіки Польща. Генпрокуратура України 1 серпня 2016 року направила до Генпрокуратури Польщі клопотання про видачу особи в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності. Фактична передача Безродного була здійснена 16 липня 2018 року в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Дорогуськ- Ягодин», зазначає прес-служба.

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25 січня 2018 року стало відомо про затримання екс-директора ДП «Укрспирт» підприємства Михайла Лабутіна в Румунії, туди направлено запит щодо його екстрадиції в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності.

Повідомлялося, що у грудні 2017 року правоохоронці одночасно провели понад 60 обшуків у різних регіонах України і затримали ще шістьох «активних учасників злочинної організації».

Їх слідство підозрює у вчиненні низки тяжких і особливо тяжких злочинів у Києві у 2017 році, серед яких умисне вбивство радника директора «Укрспирту» Віктора Панкова, замахи на умисні вбивства заступника керівника «Укрспирту», директора однієї зі спортивних федерацій і приватного підприємця. Слідчі встановили, що учасники групи планували вчинення умисних вбивств й інших осіб, серед яких і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.