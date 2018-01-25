Колишнього директора «Укрспирту» затримали в Румунії – ГПУ

Колишнього директора державного підприємства «Укрспирт» затримали в Румунії, повідомила речниця генерального прокуратура України Лариса Сарган у Facebook.

За даними слідства, колишній директор «Укрспирту» подізрюється в розтраті грошових коштів підприємства на загальну суму в понад 261 мільйон гривень, а також у вчиненні злочинів, передбачених статтями про «привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», «ухилення від сплати податків, зборів», «погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу» та «службове підроблення».

«Направлено запит щодо його екстрадиції в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності. У задоволенні апеляції затриманого на застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на час проведення екстрадиційної процедури судом міста Сучава (Румунія), відмовлено», – написала речниця генпрокурора.

Імені посадовця Сарган не уточнює, однак раніше заступник генерального прокурора України Євген Єнін повідомив агентству «Інтерфакс-Україна», що мова йде про Михайла Лабутіна.

Сарган зазначила, що 19 грудня 2017 року правоохоронці одночасно провели понад 60 обшуків у різних регіонах України і затримали ще шістьох «активних учасників злочинної організації». Ще одного «організатора злочинного утворення» оголосили в міжнародний розшук, заявила речниця.

За її словами, суд обрав усім затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

За даними слідства, учасники організації вчинили низку тяжких і особливо тяжких злочинів у Києві у 2017 році, серед яких умисне вбивство радника директора «Укрспирта» Віктора Панкова 30 травня, замахи на умисні вбивства заступника керівника «Укрспирта» 29 березня, директора однієї зі спортивних федерацій 1 травня й приватного підприємця 23 червня.

Крім того, пише Сарган, слідчі встановили, що учасники групи планували вчинення умисних вбивств інших осіб, серед яких і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Лабутін очолював «Укрспирт» від червня по грудень 2014 року.