ЄС оштрафував Google на 5 мільярдів доларів

Європейська комісія оголосила, що штрафує корпорацію Google на суму понад чотири мільярди євро (п’ять мільярдів доларів) за порушення антимонопольного законодавства Євросоюзу.

Зокрема, в Єврокомісії дійшли висновку, що корпорація використовувала незаконні методи, змушуючи виробників смартфонів з операційною системою Android попередньо встановлювати сервіси і додатки, такі як інтернет-браузер Chrome.

Єврокомісія наказала Google зупинити таку практику упродовж 90 днів. Якщо цього не зроблять – на компанію можуть чекати нові штрафи.

Google стверджує, що комісія зробила неправильні висновки, і обіцяє оскаржити рішення.

Минулого року регулятори ЄС зобов'язали корпорацію Googlе заплатити майже 2,5 мільярда євро за те, що компанія надавала перевагу власному продукту Google Shopping на шкоду іншим агрегаторам товарів у результаті пошукової видачі.