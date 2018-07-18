Український Amazon доброчинної підтримки

Інна Березніцька

В Україні набуває популярності поширена на Заході традиція «alumni giving» – підтримки випускниками своїх навчальних закладів. Таким чином Alumni Fund Ukraine – неприбутковій організації, яку заснували українські випускники у Швейцарії – вдалося зібрати вже понад півтора мільйона гривень. Радіо Свобода розпитало співзасновників та приватних доброчинців про історію фонду та проекти, які вже вдалося реалізувати.

Усе почалося у 2016-му. Тоді у Надії Варголи, випускниці Івано-Франківського фізико-технічного ліцею, яка працювала у Швейцарії, виникла ідея заснувати фонд спершу для рідного ліцею, а згодом – для всіх українських навчальних закладів.

«Я побачила традицію «alumni giving» у дії, коли на другому курсі потрапила на навчання у США. Були цілі будівлі, збудовані доброчинцями та названі на їхню честь. Дуже захотілося зробити щось схоже в Україні. Разом із випускницями Києво-Могилянської академії Світланою Лукасевич та Іриною Клименко, а також моїм чоловіком, випускником Київського політехнічного інституту Дмитром Шищенком ми вирішили створити прозору систему, яка допомагала б випускникам підтримувати свої навчальні заклади. Велика ідея фонду – стати «Амазоном» доброчинної підтримки. Ми створили можливість просто переказувати кошти та робимо все для того, щоби було зручно доброчинцю», – розповідає Надія.

Alumni Fund Ukraine – фінансова, ресурсна та ідейна платформа, яка дає можливість кожному долучитися до розвитку української освіти. Система внесків у фонді прозора: кожен може відвідати сайт із однойменною назвою та побачити як доброчинців, так і їхні пожертви.

«Є різні напрямки: і стипендії учням і викладачам, і збір коштів на унікальні потреби, як-от на проведення літньої школи англійської мови», – каже Варгола.

Крім цього, Alumni Fund Ukraine намагається впроваджувати й освітні новинки.

«Іде мова не тільки про знання, а й про розширення горизонтів. Про вміння думати, вміння брати відповідальність, вміння оцінювати себе й свою країну в глобальному контексті. Очевидно, що, якщо ці молоді люди зараз не матимуть можливості отримувати такі знання, то, в принципі, шансів в України буде мало. Бо це ті люди, які мають надалі впроваджувати якісні зміни. Ми зрозуміли, що варто об’єднати українців за кордоном – людей, які фактично отримали освіту в Україні і вона стала поштовхом для того, щоб вони далі навчалися і будували свою кар’єру в інших країнах», – пояснює Світлана Лукасевич, співзасновниця Alumni Fund Ukraine.

Ідея фонду відразу знайшла однодумців. Чимало приватних доброчинців, впливових українських випускників, які живуть за кордоном, підтримали ініціативу. Серед них – Ірина Петровська-Марчіано, випускниця Івано-Франківського технічного університету нафти і газу, яка зараз працює інженером у відділі розробки та розвідування родовищ нафти і газу Мексиканської затоки у компанії Chevron.

«Для мене було важливо долучитися до цієї ініціативи, бо фізико-технічний ліцей справді є тією інституцією, якій я завдячую у професійному та науковому житті. Рівень знань із фізики, математики, англійської мови, які я отримала у тому навчальному закладі, а також підтримка і наставництво викладачів стали міцним фундаментом, на якому будувалося моє подальше навчання і досі продовжує будуватися моя професійна діяльність», – каже Петровська-Марчіано.

Відтак наразі створено сім осередків доброчинної підтримки. Чимало шкіл та вишів уже скористалися шансом покращити умови навчання для своїх студентів чи учнів.

«Ми одними з перших приєдналися до фонду в 2017 році. Великою несподіванкою для нас була пожертва від анонімного доброчинця, яку згодом подвоїла компанія Google. Це понад 50 тисяч гривень», – каже Надія Жуган, директорка Городищенського ліцею, що на Черкащині.

Alumni Fund Ukraine зареєстровано в системі, через яку працівники Google та інших міжнародних компаній можуть підтримувати фонд, а їхні роботодавці подвоюють цю пожертву.

«Кошти тільки у процесі використання. У травні ми провели загальноліцейний мозковий штурм, щоб з’ясувати, що хотіли б змінити чи покращити наші учні. Діти мали чимало ідей, але, у підсумку, на першому місці виявилося облаштування зони відпочинку. Плануємо до вересня реалізувати цю ідею», – ділиться своїми враженнями від ініціативи Надія Жуган.

(Цей матеріал було підготовлено в рамках Програми міжредакційних обмінів за підтримки Національного фонду США на підтримку демократії NED.)