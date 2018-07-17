Українські школи навчають минулому, а не майбутньому. Розмова з Іваном Примаченком

Інна Березніцька

Іван Примаченко – співзасновник української платформи онлайн-освіти Prometheus, а віднедавна – стипендіат Стендфордської програми Ukrainian Emerging Leaders. В інтерв’ю Радіо Свобода Примаченко розповів про школи майбутнього, штучний інтелект та кордон між школою і реальним світом.

– Що, на твою думку, не так із українською освітою? У чому головний виклик?

– У нас зараз надзвичайно неприємна ситуація. Досі існує індустріальна модель навчання, тобто людей готують до робіт минулого. Їх навчають фактам і алгоритмам конкретних навичок – як складати, як ділити, як втілювати ті чи інші речі за алгоритмом. На жаль, в сучасному світі нове покоління розумних машин зі штучним інтелектом починає все краще й краще робити такі речі.

Водночас для людей з’являється все більше роботи, яка ґрунтується, наприклад, на винахідливості та креативності. Тобто на інших навичках, які є унікальними для людей і які ще дуже довго штучний інтелект не зможе автоматизувати. Однак цього не навчають ні у школі, ні в університеті.

Це світовий виклик, а не лише українська проблема.

– Як створити ці школи майбутнього, а не минулого?

– По-перше, має бути персоналізоване навчання. Тобто зараз у нас, умовно кажучи, є така система, коли на вивчення лінійних рівнянь виділяють два тижні. Школярам, які впоралися за тиждень, стає нудно. Така дитина починає поступово втрачати зацікавленість у навчанні.

Є діти, які потребують, навпаки, більше часу для вивчення матеріалу, але у школі все просто: після двох тижнів усі склали тест, хтось добре, а хтось погано – немає значення, йдемо далі.

Ми можемо використовувати різноманітні електронні системи, щоби персоналізувати процес навчання. Кожен учень може засвоювати знання «на своїй швидкості»

Відповідно прогалина у знаннях накопичується: одного разу дитина відкриває нову тему в підручнику і розуміє, що нічого не розуміє. Замість цього ми можемо використовувати різноманітні електронні системи, щоби персоналізувати процес навчання. І замість класу, який рухається в одному темпі, кожен учень може засвоювати знання «на своїй швидкості» та мати можливість звернутися до викладача, який може допомогти школяру індивідуально.

По-друге, має відбутися перехід до проектного і проблемного навчання. Замість зубріння сухої теорії, ми переходимо до практики, пропонуємо учням розглядати та вирішувати на уроках проблеми реального світу. Наприклад, розробити схему утилізації сміття на рівні школи, після того, як учні прослухали відповідні лекції, або ж такі складні питання, які фактично вирішити неможливо, зокрема, як подолати голод у всьому світі.

Такий проектний і проблемо-орієнтований підхід дасть змогу знищити штучний кордон між школою і реальним світом.

Ми жаліємося на те, що учні чи студенти виходять із навчальних закладів не готовими до реального світу. Однак, годі нарікати на це, адже школа й університет дуже ізольовані, особливо в Україні. Ми самі не даємо їм можливості підготуватися.

Третій момент – перехід від вивчення фактів до вивчення фундаментальних навичок, серед яких критичне мислення, аналіз, вміння вчитися самостійно і працювати у команді

Третій момент, який фундаментально визначить нову модель школи – це перехід від вивчення фактів до вивчення фундаментальних навичок, серед яких критичне мислення, аналіз даних і нової інформації, вміння вчитися самостійно і працювати у команді. Таких навичок дуже багато. Багато у чому люди ще довго будуть кращими за машин.

Тим часом у Каліфорнії та Бостоні, які я, сподіваюсь, відвідати найближчим часом є низка передових шкіл і університетів. Існують нові моделі університетської освіти, наприклад, Minerva Schools, де конкурс на одне місце вже вищий, аніж у Гарварді: без кампусу, без лекцій, кожного семестру студенти переїжджають у нове місто чи навіть іншу країну.

Зокрема, відмова від кампусу пояснюється двома речами: з одного боку – економією коштів для того, щоб зменшити вартість елітного навчання, а з іншого боку, тим, що, змінюючи місце навчання, студентів стимулюють дивитися, як працює світ та люди у різних культурах.

Зокрема, у Сан-Франциско студенти мали розібратися з проблемою безхатченків, яка є там дуже гострою, та попрацювати у компаніях. Було б класно, якби вдалося імплементувати цей досвід в Україні.

Ще один важливий момент у їхній моделі – вони розробили набір фундаментальних навичок, серед яких критичне, креативне і системне мислення, а також комунікації, які у перший рік викладають для всіх студентів. А на наступних курсах студенти отримують оцінки не тільки по кожному предмету, а й по цих чотирьох ключових групах навичок. Це дозволяє навчати не просто фактам і алгоритмам, а й компетенціям високого рівня, доводячи їх до автоматизму. Це надзвичайно якісна модель для університетів майбутнього.

– Одна справа теорія, зовсім інша – практика. Яким чином потім можна навчити сотні тисяч вчителів найсучаснішим навичкам викладання, як масштабувати нову модель?

– Я вивчатиму це питання в Стендфорді, бо ніхто в світі не знає, як це краще зробити. Бо є центри інновацій, супер якісні школи, але як їх масштабувати та навчати мільйони учнів – поки відповіді нема.

Моє попереднє бачення таке, що величезну роль відіграватимуть новітні технології та навчання вчителів. Бо поки ми не створимо систему підготовки вчителів нової якості і не знайдемо способи їх масово перенавчати новим навичкам та освітнім моделям, то всі наші інші спроби змінити освіту будуть впиратися в це.

Не може бути якоїсь освітньої системи вищою за рівень вчителя, який викладає.

– Як ти оцінюєш зміни у контексті вступу до школи?

До цього в нас була ситуація, коли на «вступних іспитах» у школи часто-густо була корупційна складова

– У мене скептичне ставлення до зміни правил вступу до шкіл. До цього в нас була ситуація, коли на «вступних іспитах» у школи часто-густо була корупційна складова. Крім того, перевагу й кращу освіту отримували діти ініціативних батьків, які були готові влаштувати і возити своїх дітей в інші школи. Очевидно, що це дискримінувало всіх тих дітей, чиї батьки не були дуже ініціативними. Це було погано.

– Зараз зробили систему з прив’язкою до місця проживання і тепер є діти, яким просто пощастило жити поруч із гарними школами. Відтак, корупційна складова може переміститися зі вступних іспитів на «липові» довідки про проживання, оренду квартир.

– На мою думку, відбулася зміна дискримінованих і привілейованих. Була одна група, а стала інша.

На глобальному рівні мало що змінилося. З моєї точки зору, краще сконцентрувати зусилля на те, аби всі школи були більш-менш якісними.

Всі школи Фінляндії відповідають певному рівню і цей рівень цілком гідний. Якщо б така ситуація була б в Україні, то в нікого б не виникало питань, як діти йдуть в школи, чи за іспитами, чи за прописками. Бо всі б все одно розуміли, що дитина отримає більш-менш якісну освіту.

Поки що я не бачу системних цілеспрямованих ініціатив міністерства, які були б спрямовані саме на те, аби рівень викладання в школах був однаковий

Поки що я не бачу системних цілеспрямованих ініціатив міністерства, які були б спрямовані саме на те, аби рівень викладання в школах був однаковий. Ось це реальний виклик.

– Як штучний інтелект змінить освіту в найближчі роки?

– Моя оцінка така: поки що в галузі освіти дослідження штучного інтелекту не дали якоїсь великої кількості нових інструментів, але одночасно я думаю, що ця ситуація зміниться в найближчі 5-10 років. Багато проривів на базі штучного інтелекту мають основу в якісних даних, які можна використовувати для побудови корисних моделей і зараз таких даних все більше з’являється в освіті.

Невдовзі ми побачимо перші практичні застосунки штучного інтелекту в освіті

Великі онлайн-сервіси починають генерувати величезну кількість таких даних, тому, сподіваюся, невдовзі ми побачимо перші практичні застосунки штучного інтелекту в освіті. Але, також треба розуміти, що до створення повноцінного універсального вчителя ще дуже далеко.

– Кінцева мета, щоби кожна дитина могла індивідуально навчатися у свого роду цифрового Аристотеля, в найкращого вчителя на Землі – як свого часу навчався Олександр Македонський.

– Яким бачиш майбутнє Prometheus?

– У нас вже більше ніж 600 тисяч зареєстрованих слухачів. Якщо все відбуватиметься так само й надалі, то всередині 2019-го досягнемо позначки в один мільйон. Ми швидко розвиваємося і вже у вересні з’явиться чимало нових курсів.

Приємно, що державні органи й університети почали дуже активно користуватися нашими курсами.

Думаю, що це вже невідворотній процес, який лише набиратиме обертів, бо онлайн-курси – це платформа, на базі якої будуть надбудовуватися інші інновації. Бо якщо ми хочемо реалізувати нову модель школи, то є потреба в онлайн-курсах, які доступні у навчальних закладах. Така ж справа і з інноваційними університетами.

– Де ти втілюватимеш здобутий у Стендфорді досвід? На теперішній платформі чи це буде окремий проект?

– Це буде новий поштовх для Prometheus, але однозначно щось нове.

Є низка амбітних задумів, однак я хочу спочатку здійснити їх, а вже потім анонсувати

Є низка амбітних задумів, однак я хочу спочатку здійснити їх, а вже потім анонсувати. Можливо, деякі ідеї потребуватимуть кількох років для реалізації, однак є й такі, для яких буде достатньо одного року.​

Моя головна ціль – зрозуміти, як ми можемо перенести Україну з ситуації освіти минулого в освіту майбутнього. У першу чергу, мене цікавлять нові моделі шкільної освіти та використання нових технологій у навчальному процесі. Вважаю, що потрібно їхати за кордон, дивитися, де саме зараз назріває прорив і згодом застосовувати найефективніші моделі в Україні.

[Цей матеріал було підготовлено в рамках Програми міжредакційних обмінів за підтримки Національного фонду на підтримку демократії NED​.]