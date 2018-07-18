Україна і Грузія домовляються про поїздки між країнами за внутрішніми паспортами

Україна і Грузія домовилися прискорити процес введення поїздок між країнами за внутрішніми паспортами, повідомляє прес-служба міністра Кабінету Міністрів України Олександра Саєнка.

За повідомленням, такої домовленості досягли під час зустрічі Саєнка з прем’єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе 17 липня в Тбілісі.

Грузинська сторона висловила готовність прискорити внутрішньодержавні процедури, які б дозволили відкрити можливість для взаємних поїздок, йдеться в повідомленні.

Раніше у Держстаті повідомляли, що в минулому році українці відвідали 71 країну світу. Найбільше виїжджали до Польщі – майже 10 мільйонів. Загалом за кордоном побували майже 26,5 мільйона громадян.

Раніше прикордонники заявили про зростання кількості безвізових поїздок до країн Європейського союзу. Як повідомляла прес-служба Держприкордонслужба, «безвізом» користуються від 9 до 12 тисяч українців за добу. З початку дії «безвізу» і до кінця червня 2018 року в цілому зафіксовано понад 21 мільйон перетинів кордону ЄС громадянами України, додали в прикордонслужбі.

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11 червня 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.

Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС, українцям треба мати біометричний паспорт і, якщо попросять прикордонники – довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність.