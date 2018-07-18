Причиною отруєння у таборі на Донеччині міг стати сальмонельоз – Супрун

Попередньою причиною отруєння у дитячому таборі на Донеччині міг стати сальмонельоз, повідомила журналістам виконувачка обов'язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

«Ми разом із лабораторним центром у Донецькій області та з Дердпродспоживслужбою зібрали аналізи, це і кров, і вода, і продукти харчування, і вода з басейну. Шість осіб працює в харчоблоці, із них четверо дорослих захворіло та ще інші дорослі, які там працюють, але більшість – це діти. Зараз виглядає, що це інфекція сальмонельоз, але завтра вранці мають бути результати аналізів», – розповіла Супрун.

Вона додала, що більшість дітей перебувають у стані середньої тяжкості.

«Такі випадки бувають досить часто влітку. Ми раз або два рази на тиждень отримуємо інформацію про таке захворювання», – зазначила Супрун.

Супрун зазначила, що Держпродспоживслужба буде відтепер робити більше перевірок у дитячих таборах.

За оперативним повідомленням Держпродспоживслужби станом на 18 липня з позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Яструбок», філія «Орлятко» Лиманського району Донецької області з ознаками гострої кишкової інфекції до лікувальних закладів Донецької області було госпіталізовано 91 постраждалих, з них 76 дітей та 15 дорослих з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт».

Всього в таборі перебували 134 особи, тож до лікарень потрапила понад половина дітей і співробітників табору.

Після чергового факту отруєння дітей прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам і відомствам перевірити всі дитячі заклади України на дотримання санітарних норм і безпечного харчування.